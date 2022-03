Vier Mal EM-Gold für Jennifer Gartmann – „So gut lief es noch nie“

Die Hallen-Europameisterschaft der Leichtathletik-Senioren in Braga wäre für Jennifer Gartmann fast vom Winde verweht gewesen. Weil am Abreisewochenende in Richtung iberischer Halbinsel der Sturm den Bahnverkehr lahm legte, musste sich die Westerwälderin sputen, um ihr Flugzeug noch rechtzeitig zu erwischen. „Es war ganz schön knapp, nachdem ich mich am Ende selbst hinters Steuer gesetzt habe und zum Flughafen gefahren bin“, berichtet sie. In Portugal angekommen, war von diesem Stressfaktor allerdings nichts mehr zu spüren.