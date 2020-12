Archivierter Artikel vom 07.10.2020, 09:05 Uhr

Pfungstadt Valentin Marquardt läuft Top-Zeit über 800 Meter Valentin Marquardt (links) von der LLG Hunsrück hat beim Abendsportfest in Pfungstadt die zweitschnellste Zeit hingelegt, die jemals (!) in der Altersklasse M 13 im Rheinland gelaufen wurde. Der junge Rheinböllener musste nahe Darmstadt gleich mehrere Jahrgänge höher starten und war in 2:15,51 Minuten trotzdem der allerschnellste Schüler in Pfungstadt.

Marquardt krönte mit dieser famosen Zeit seine erstklassige Saison. Neben Marquardt nutzte auch Dirk Müller von der LLG den Lauf in Pfungstadt, um sich zu messen. In der Altersklasse M 50 lief der Argenthaler in 2:24,28 Minuten eine persönliche Jahresbestzeit und kam auf Platz zwei in seiner Konkurrenz.