Pandemiebedingt musste Valentin Marquardt von der LLG Hunsrück im bayrischen Emmering an einem der wenigen Blockwettkämpfen in Deutschland an den Start gehen. Und der erst 14-jährige Rheinböllener machte es sehr gut. Eine neue persönliche Bestleistung im 100-Meter-Sprint mit 12,36 Sekunden und im abschließenden 2000-Meterlauf mit 7:02,59 Minuten lassen schon erahnen, dass der Hunsrücker gut in Form ist.