Unter Top-Bedingungen: LG-Sieg-Duo läuft bei Rheinlandmeisterschaft Bestzeiten

Temperaturen um die 14 Grad, dazu Windstille und eine vom Veranstalter als „super schnell“ beschriebene offiziell vermessene Strecke, die sich auch als solche bewahrheitete: Besser hätten die Voraussetzungen für Ahferom Teame und Julius Kölbach kaum sein können, um bei den Rheinlandmeisterschaften über 10 Kilometer persönliche Bestzeiten aufzustellen. Und genau das taten die beiden Läufer der LG Sieg am vergangenen Sonntag in Föhren nahe Trier, wo die Titelkämpfe in die neunte Auflage des IRT-Läufermeetings der LG Meulenwald Föhren integriert waren.