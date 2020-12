Holzhausen

Sportliche Leistungen in Sekunden, Metern, Toren und Punkten zu messen, ist eine altbewährte Methode. Beim jetzt beendeten „Schinder-Trail Corona SkyRun“ werden aber auch Bäume gezählt im Klassement. Aufgabe beim Wettbewerb war es nämlich, möglichst viele Höhenmeter an insgesamt 111 Wertungstagen zurückzulegen. Diese Meter lassen sich wiederum in Spenden und Bäume für ein Wiederaufforstungsprojekt umrechnen, von dem der heimische Wald profitieren soll.