Naunheim

Die Königsdisziplin der Leichtathletik ist seine große Leidenschaft: Der 17-jährige Leon Mürtz aus Naunheim zählt zu den besten Nachwuchszehnkämpfern in Deutschland. In Rheinland-Pfalz ist der talentierte Leichtathlet sogar schon seit einigen Jahren unter den Besten in seiner Altersklasse angekommen.