Ochtendung

TuS-Staffel rennt spontan zum Titel: Quartett des TuS Montabaur ist in Ochtendung erfolgreich

Vier Nachwuchsleichtathletinnen des TuS Montabaur aus der Trainingsgruppe von Tatjana Albrecht haben sich kurzfristig und spontan entschlossen, wieder bei einem Wettkampf anzutreten und wählten dafür die Rheinlandmeisterschaften für Langstaffeln in Ochtendung aus. Ihre Entscheidung war richtig, denn im Jakob-Vogt-Stadion in Ochtendung holten sich die vier Läuferinnen im Trikot der LG Westerwald in einer Zeit von 2:45,68 Minuten den Titel in der Schwedenstaffel der weiblichen Jugend U 20 .