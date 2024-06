Plus Konz TuS Sohren: Flach und Schinke Landesmeisterinnen – LLG Hunsrück: Müller U18-Rheinlandmeister Im Saar-Mosel-Stadion in Konz haben die Leichtathletik-Meisterschaften Rheinland-Pfalz und Rheinland stattgefunden. Titel gab es am Ende für einen Athleten der LLG Hunsrück und zwei Stabhochspringerinnen des TuS Sohren. Lesezeit: 1 Minute

Felix Müller von der LLG Hunsrück belegte in der Altersklasse U18 über die 1500 Meter in 5:01,74 Minuten Rang fünf in der Landeswertung und Platz drei in der Rheinlandwertung. Im Speerwurf lief es für den Argenthaler überraschend gut. Bei seinem ersten Wettkampf in dieser Disziplin warf er den Speer gleich ...