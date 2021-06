Die Vorbereitung war ungewöhnlich. Bis zwei Tage vor den Deutschen Meisterschaften der U 23 an diesem Wochenende in Koblenz weilte Majtie Kolberg im Trainingslager im schweizerischen St. Moritz. „Ich bin motiviert“, sagt die Mittelstrecklerin der LG Kreis Ahrweiler. Für sie geht es nicht nur um den angestrebten Titel über 800 Meter, zugleich soll die Nominierung für die U 23-Europameisterschaften in zwei Wochen in Tallinn endgültig festgezurrt werden.