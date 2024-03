Plus Bad Kreuznach Titelkämpfe bescheren Rekordbeteiligung beim SKL: Im Kreuznacher Salinental werden Meisterwimpel vergeben Von Olaf Paare i Entlang der Salinen: Das tolle Ambiente des Seppel-Kiefer-Gedächtnislaufs lockt am Sonntag ambitionierte Leichtathleten und zahlreiche Hobbyläufer ins Bad Kreuznacher Salinental. Foto: Klaus Castor Es ist die größte von einem Verein veranstaltete Laufveranstaltung in der Nahe-Region – der Seppel-Kiefer-Gedächtnislauf, liebevoll SKL genannt. Und die Auflage im Jahr 2024, die die Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach am Sonntag im Bad Kreuznacher Salinental auf die Beine stellen, wird der größte SKL der vergangenen zehn Jahre. Lesezeit: 3 Minuten

532 Läufer haben sich im Vorfeld fest mit Zahlung einer Startgebühr angemeldet. In den fünf Jahren vor Corona pendelten die Teilnehmerzahlen zwischen 289 und 458. Im Comeback-Jahr 2022 waren es dann 512 Läufer und im Vorjahr 322. Der große Zuwachs an Läufern in diesem Jahr dürfte damit zusammenhängen, dass der SKL ...