Titelgewinn krönt die Standortbestimmung

Titel erfolgreich verteidigt. Schon diese drei Worte sprechen für die Klasse eines Sportlers. Noch viel mehr bedeuten sie im Fall von Felix Georg, denn ihm ist es gelungen, trotz Corona und der damit verbundenen Trainings- und enorm langen Wettkampfpause, seinen Erfolg aus dem Jahr 2019 zu wiederholen. Bei den deutschen Mehrkampfmeisterschaften in Wiesbaden setzte sich der Turner des TV Hennweiler erneut die Krone im Deutschen Sechskampf auf, triumphierte in der Altersklasse 14/15. „Felix hat sich riesig gefreut“, berichtete sein Vater und Trainer Stefan Georg, der anfügte: „Der letzte Wettkampf war im November 2019, man wusste also gar nicht, wo man steht.“