Die Süddeutschen Meisterschaften in Frankfurt waren die ersten großen Meisterschaften in diesem Jahr, an denen die Leichtathleten der LLG Hunsrück teilnehmen konnten. Für Emma May und Valentin Marquardt, beide Schülerklasse U16, war es ein Saisonhöhepunkt. Und beide Starter machten ihre Sache gut.