Straßenlauf: Emma May ist Rheinlandmeisterin

Über 5000 Meter sicherte sich Emma May bei den Schülerinnen den Rheinlandtitel. Als Gesamtschnellste lief die Tiefenbacherin in 21:29 Minuten in der Klasse W 15 unangefochten auf Platz eins. Trainingskollege Felix Müller startete als 13-Jähriger bei den Schülern M 14 und kam ebenfalls auf das Podest. Mit Bestleistung sicherte der junge Argenthaler sich den Bronze-Platz in 20:20 Minuten.

Über zehn Kilometer überzeugten wieder einmal Lena Müller und Jessica Lang. Die beiden Hunsrückerinnen belegten in einem sehr starken Feld Platz fünf (Müller in 41:34 Minuten) und Platz 13 ( Lang in 48:11 Minuten).

Auf der Halbmarathonstrecke lief der Bopparder Lennart Rüdel ebenfalls eine starke Zeit. Der Sportstudent verbesserte sich deutlich auf tolle 1:17,29 Stunden und wurde Fünfter bei den Rheinlandmeisterschaften.