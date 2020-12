Bad Kreuznach

Vier Leichtathletik-Senioren des VfL Bad Kreuznach haben den Sprung auf vordere Plätze in der deutschen Senioren-Bestenliste 2019 geschafft. Die Bestenliste nennt die 50 Bestplatzierten in den einzelnen Disziplinen. In der Altersklasse M85 erreichte Gustav Stähle mit 1,03 Metern und neuem Rheinlandrekord Platz drei im Hochsprung.