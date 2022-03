Am heutigen Donnerstag endet die Anmeldefrist für den Eduard-Steiner-Crosslauf. Die Traditionsveranstaltung des TV Hahnenbach ist in vielerlei Hinsicht besonders. Sie gilt als ältester Crosslauf in Rheinland-Pfalz und bietet gleich zwei Laufserien eine Plattform. Die vierteilige Nahe-Crosslaufserie endet am Samstag in Hahnenbach, der siebenteilige Laufcup des Kreises Bad Kreuznach startet zugleich beim TVH.