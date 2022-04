Drei Jahre hat der TuS Laubach auf die Austragung des 26. Internationalen Volkslaufs warten müssen. Am Samstag ab 15.30 Uhr ist es endlich wieder soweit, wenn der erste Startschuss beim Bambinirennen (U 6) über 200 Meter am Dorfgemeinschaftshaus fallen wird. Der Lauf in Laubach ist zudem der Auftakt zur 9. Hunsrücker Laufserie.