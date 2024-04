Starker Saisonstart: Trio der LLG Hunsrück erfüllt in Wittlich die Kadernorm des LVR

Anzeige

Bei den Schülern M 12 startete Jonathan Leiss von der LLG Hunsrück mit einem Gesamtsieg und neuer persönlicher Bestleistung in die Saison. Die Uhren blieben für den Simmerner bei 7:20,02 Minuten stehen. Maya Rockenbach, Klasse W 12, lief ganz dicht an ihre persönliche Bestzeit heran. Mit 8:07,79 Minuten belegte die LLG-Athletin Platz drei in ihrem Jahrgang.

Vereinskollegin Lovis Gaß konnte sich gleich um 20 Sekunden verbessern. In 7:47,49 Minuten belegte sie Platz zwei in der Klasse W 13. Das LLG-Trio hat somit schon direkt im ersten Wettkampf die Normen des LVR-Kaders erfüllt. Maya Bartholmes vom TSV Emmelshausen ging zum ersten Mal auf der Bahn die 2000 Meter an. Sie belegte auf Anhieb den dritten Platz in der Klasse W 13. Mit 8:15,26 Minuten ist sie schon dicht an der Kadernorm des LVR angekommen. red