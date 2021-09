„Der will’s aber wissen heute“, sind sich die Beobachter einig, als Christian Schreiner an ihnen vorbeizieht. Überdeutlich führt der Athlet mit der Startnummer 50 beim Diezer Stadtlauf das Feld im Zehn-Kilometer-Hauptrennen an und siegt am Ende mit 31:37 Minuten. Das bedeutet, dass der 35-Jährige vom LAZ Puma Rhein-Sieg im Ziel gut drei Minuten Vorsprung hat, überrascht ist er davon nicht.