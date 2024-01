Plus Simmern Starke Resultate der Hunsrück-Klubs: Sohrenerin Schinke holt Titel mit Rheinlandrekord Drei Hunsrücker Leichtathletik-Vereine waren in Ludwigshafen bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in der Ludwigshafener Halle zu Gast. In dieser waren auch die Titelkämpfe der Verbandes Rheinland (LVR) integriert. Es gab gute Leistungen in teils nur kleinen Starterfeldern – und einen Rheinlandrekord im Stabhochsprung.

LLG Hunsrück An Tag eins ging Lena Müller im 1500-Meter-Lauf und über 3000 Meter bei den Frauen an den Start. Im 1500-Meter-Lauf sicherte sich Müller den Titel mit neuer persönlicher Bestleistung in 5:09,15 Minuten. Rund zwei Stunden später stand der 3000-Meter-Lauf an, bei dem Müller in starken 11:12,22 Minuten Bronze errang. ...