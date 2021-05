Ein Mal im Jahr rückt die beschauliche Marktgemeinde Götzis im österreichischen Bundesland Vorarlberg, knapp 12.000 Einwohner, in den Blickpunkt der internationalen Spitzenleichtathletik, wenn die Mehrkampfelite sich beim Hypomeeting im Möslestadion ihr Stelldichein gibt. Und in diesem Jahr hat das Meeting an diesem Wochenende einen besonderen Stellenwert als einer von wenigen Qualifikationswettkämpfen für die Olympischen Spiele in Tokio.