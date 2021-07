Staffelkolleginnen sind bei der DM Konkurrentinnen

Am vergangenen Sonntag haben sie gemeinsam gekämpft, ab Samstag sind sie wieder Konkurrentinnen. Nadine Gonska, die in Langenlonsheim aufgewachsene Leichtathletin, bildete zusammen mit Laura Müller, Corinna Schwab und Ruth Sophia Spelmeyer-Preuß bei der Team-Europameisterschaft im polnischen Chorzow die deutsche 4x400-Meter-Staffel, bei der am Wochenende folgenden deutschen Meisterschaft in Braunschweig geht es im Einzelrennen über 400 Meter auch für diese vier um die beste Ausgangsposition für die Olympia-Nominierung.