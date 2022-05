Bad Kreuznach Staffel rennt zu Silber Einen starken zweiten Platz sicherte sich die U20-Langstaffel der Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in Mainz. Über 3 x 800 Meter benötigten Marie Hayer, Marit Henger und Sophia Schmidt 8:41,05 Minuten. Das war nicht das einzige gute Resultat der Bad Kreuznacher.

Michael Erbert startete beim Mendiger Lohner-Lauf über zehn Kilometer und belegte mit 54:57 Minuten den siebten Platz in der M60. Auch starke Radfahrer tragen das Lauffreunde-Trikot. Beim Radrennen Frankfurt-Eschborn kam Heiko Stieb über 100 Kilometer nach 2:42:27 Stunden ins Ziel und belegte in der Master-4-Klasse einen ausgezeichneten zweiten Rang. In der gleichen Altersklasse versuchte sich auch Paul Sztipanovics über 40 Kilometer. Mit 1:17:20 Stunden kam er auf den 50. Platz.