Was mögen Sprinter? Trockenes Wetter, hohe Temperaturen, eine schnelle Bahn und ein bisschen Rückenwind. Davon war im Mannheimer Michael-Hoffmann-Stadion mit viel Wohlwollen bestenfalls die Hälfte gegeben. Trotzdem verbesserte Sophia Junk in ihrem ersten Wettkampf der Saison in 11,41 und 23,32 Sekunden ihre persönlichen Bestzeiten über 100 und 200 Meter. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell einsteige“, sagt die Sprinterin der LG Rhein-Wied. „Das war echt überraschend.“