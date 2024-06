Plus Braunschweig

Sprinterin der LG Rhein-Wied hofft bei DM auf eine Medaille – Junk will sich für Olympia in Position bringen

Von René Weiss

i Sophia Junk von der LG Rhein-Wied war im Nationaltrikot bei der Europameisterschaft in Rom vor etwa drei Wochen in der 4 x 100 Meter-Staffel die deutsche Startläuferin. Foto: Imago / Chai von der Laage

Die Spannung steigt bei Sophia Junk: Am Sonntag erfolgt die finale Nominierung für die Olympischen Spiele, die am 25. Juli in Paris beginnen. Deutschlands Leichtathletik-Bundestrainer haben diesen Termin bewusst gewählt, denn hier und da könnte es noch Härtefallentscheidungen geben, sodass der frische Eindruck von der deutschen Meisterschaft in Braunschweig abgewartet werden soll.