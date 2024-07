Plus Koblenz

Sprinterin der LG Rhein-Wied fürs DLV-Team nominiert: Sophia Junks olympischer Traum wird in Paris wahr

Von René Weiss

i Das Foto zeigt die deutsche 4 x 100-Meter-Staffel bei der Europameisterschaft in im Juni (von links) Nele Jaworski, Rebekka Haase, Sophia Junk und Gina Lückenkemper. Die drei Letztgenannten sind für Olympia in Paris für Deutschland nominiert worden. Foto: Imago/Beautiful Sports/R. Schmitt

Am frühen Freitagnachmittag hatte Sophia Junk die Nachricht, auf die sie zuletzt immer sehnsüchtiger und immer zuversichtlicher hingefiebert hatte schwarz auf weiß. Genauso wie bei 69 weiteren deutschen Top-Leichtathleten ging auch bei der Sprinterin der LG Rhein-Wied per E-Mail die frohe Kunde ein, dass sie bei den Olympischen Spielen in Paris vom 26. Juli bis 11. August Teil der größten Sportveranstaltung der Welt sein wird.