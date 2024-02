Theodor Sauerwein durfte sich über eine große Auszeichnung freuen. Foto: Kerstin Sauerwein

Darunter auch der für den TV Weisel startende Bornicher Theodor Sauerwein, der seinen Titel im Leichtathletik-Fünfkampf erfolgreich verteidigte und in diesem Wettkampf in der Männerklasse M20+ zum zweiten Mal Deutscher Meister wurde. Innen- und Sportminister Michael Ebling sowie LSB-Präsident Wolfgang Bärnwick nahmen in würdigem Rahmen die Ehrungen vor.