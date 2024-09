Plus Hamburg/Staudt

Spontan zu DM-Bronze: Wie ein Wetterumschwung Manuel Schräder zum Halbmarathon nach Hamburg führt

i In persönlicher Bestzeit von 1:06:13 Stunden führte der Staudter Manuel Schräder (Mitte) das Team der SG Wenden bei der Halbmarathon-DM in Hamburg zur Bronzemedaille. Kurz nach ihm erreichten Frederik Wehner (links, 1:06:18) und Fabian Jenne (rechts, 1:06:22) das Ziel. Foto: Christian Rüsche/SG Wenden

Vor zwei Jahren hat er sich seinen großen Traum vom Start bei der Ironman-WM auf Hawaii erfüllt, im vergangenen Jahr sorgte er im Frühjahr mit dem Sieg beim Marathon in Kandel für Furore und mischte im Sommer bei der Challenge Roth, seinem dritten und bislang letzten Langdistanzrennen im Triathlon, munter im Feld der Profis mit. Jetzt hat Manuel Schräder, der frühere Fußballer der Eisbachtaler Sportfreunde, aufgrund eines Wetterumschwungs in den Alpen DM-Bronze in Hamburg mitgenommen.