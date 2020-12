Archivierter Artikel vom 06.09.2020, 16:29 Uhr

Kreisgebiet

Spezialsport: Trio der LG Kreis Ahrweiler räumt DM-Titel in Serie ab

Bei den Deutschen Meisterschaften im Spezialsport in Bingen haben Tokessa Zinn (Mitte, W 20), Wolfgang Geyer (rechts, M 75) und Wolfgang Kownatka (links, M 80) in den drei Wettbewerben Kugelweitwurf (Speerorama), Keulenweitwurf und im Speerwurf-Dreikampf alle drei Titel an die Ahr geholt.