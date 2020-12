Koblenz

Sophia Junk ist die vermutlich aussichtsreichste Starterin der LG Rhein-Wied bei der deutschen Leichtathletik-Meisterschaft am Wochenende in Braunschweig – zumindest wenn man die aktuellen Bestenlisten zum Maßstab nimmt. „Ich bin gut drauf, fühle mich gut“, betont die angehende Polizistin. Auf ihrer Spezialstrecke, den 200 Metern, strebt sie „eine Top-Fünf-Platzierung“ an.