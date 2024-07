Bei der deutschen Meisterschaft in Braunschweig sprintete Sophia Junk von der LG Rhein-Wied (im roten Trikot) über 100 Meter hauchdünn an der Bronzemedaille vorbei. Ihre Chancen, für die Olympischen Spiele in Paris nominiert zu werden, stehen dennoch gut. Foto: Imago/Beautiful Sports, Axel Kohring