Birlenbach-Fachingen

2:07:18 Stunden: Mit dieser Zeit hat Amanal Petros am vergangenen Wochenende beim Marathon in Valencia für einen Paukenschlag in der deutschen Leichtathletik gesorgt. Der Läufer, der 2012 aus Eritrea nach Bielefeld flüchtete, verbesserte den nationalen Rekord, der bis dahin von Arne Gabius aus Hamburg gehalten wurde (2015: 2:08:33 Stunden beim Frankfurt-Marathon). Als Amanal Petros der neuen Bestmarke entgegenstürmte, fieberte auch Sören Kah gespannt mit. Denn es ist erst ein paar Jahre her, da gehörte auch der Fachinger zur deutschen Spitze.