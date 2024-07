Plus Konz

Sieg im Neunkampf: Sportler des VfL Waldbreitbach ist für deutsche Mehrkampf-Meisterschaft qualifiziert

Von René Weiss

Im Schatten der deutschen Meisterschaft in Braunschweig ging es auch im Rheinland um Titel in der Leichtathletik: Die Mehrkämpfer von der Altersklasse U 14 an bis zu den Aktiven ermittelten in Konz ihre Vielseitigsten. Anfang des Monats hatte die LG Rhein-Wied an gleicher Stelle bei der Rheinland- und der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft der Männer/Frauen und U 18-Jugendlichen 89 Medaillen gewonnen. Diesmal waren es bei natürlich deutlich weniger zu vergebenden Titeln immerhin 15.