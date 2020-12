Birkenfeld/Madeira

Trotz der Covid-19-Pandemie werden in dieser Woche in Funchal auf Madeira (Portugal) die 17. Senioren-Europameisterschaften „Non Stadia“ stattfinden. Also die Wettkämpfe der Disziplinen, die außerhalb des Stadions ausgetragen werden. Alle anderen im Krisenjahr 2020 geplanten kontinentalen Titelkämpfe sind abgesagt worden. Als einer von nur drei rheinland-pfälzischen Leichtathleten ist Geher Otmar Seul vom LAZ Birkenfeld auf der Blumeninsel am Start.