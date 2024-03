Seppel-Kiefer-Lauf: Gute Bedingungen und schnelle Zeiten

Den Gesamtsieg auf der Kurzstrecke sicherte sich Simon Trampusch (Zweiter von links, Startnummer 537). Eingebettet in die 32. Auflage waren die Rheinlandmeisterschaften im Straßenlauf, was zusätzlich Athleten aus dem Norden von Rheinland-Pfalz anzog. Die Lauffreunde hatten viele Streckenposten aufgeboten, damit sich auf dem verwinkelten Kurs niemand verirrte. Für sicheres Geleit sorgten zudem die Vorausfahrer auf dem Rad, die die Hauptläufe über fünf, zehn und 21,1 Kilometer anführten. Für die Organisation erhielt die Lauffreunde-Crew viel Lob. Und auch die Bedingungen hätten kaum besser sein können: Es war trocken, nicht zu kalt und fast windstill. So überraschte es nicht, dass reihenweise Bestzeiten aufgestellt wurden. Ein ausführlicher Bericht folgt. tip Foto: Klaus Castor