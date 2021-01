Bad Kreuznach

Im März 2020 wurden die Organisatoren des Seppel-Kiefer-Gedächtnislaufs am Freitag, dem 13., von den Corona-Ereignissen überrollt. Aufgrund des bevorstehenden Lockdowns entschieden sich die Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach zwei Tage vor ihrem Lauf schweren Herzens, alles abzusagen. Im Jahr 2021 herrscht früher Klarheit: Der ursprünglich am 21. März geplante Lauf findet nicht als Präsenzveranstaltung statt. Er fällt aber auch nicht aus, sondern wird in den September verschoben.