Senioren-EM: Heupelzer Friedhelm Adorf bringt aus Braga vier Medaillen mit

Auch wenn er bei großen internationalen Meisterschaften der Senioren-Leichtathleten bereits etliche Medaillen und Titel gesammelt hat, ist eine Sache immer gleich geblieben: Wenn die Aussicht besteht, zum Beispiel Silber anstatt Bronze zu gewinnen, gibt sich Friedhelm Adorf nicht mit der schlechteren Platzierung zufrieden. Dieser Antrieb gehört zu seinen Erfolgsrezepten und trägt erheblich dazu bei, dass der 78-Jährige aus Heupelzen inzwischen eine riesige Sammlung an Edelmetall zu Hause hat, die eng an schöne Erinnerungen an Wettkämpfe auf der ganzen Welt geknüpft sind.