Laubach

Samuel Fitwi wird nicht mehr viel schocken können. Was den Untergrund angeht, hatte der 24-Jährige von der LG Vulkaneifel (LGV) bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in Laubach schwerste Bedingungen. Das wird am Samstag bei den nationalen Crosslauf-Titelkämpfen wohl leichter als im Hunsrück, glaubt Fitwi: „Ich denke, bei der DM wird die Strecke nicht so matschig und nass sein wie heute“, sagte der bisher beste deutsche Crosslauf-Europameisterschaftsteilnehmer nach seinem Doppelerfolg auf Mittel- und Langstrecke.