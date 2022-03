Beim mit 601 Finishern stark besetzten 40. Lauf „Rund um das Bayerkreuz“ des TSV Bayer 04 Leverkusen waren auch Westerwälder Läufer am Start und hatten in Person von Manuel Schräder (Tribärs Sespenroth), der in enorm starken 30:59 Minuten bereits als Sechster ins Ziel kam, gleich einen Spitzenläufer über 10 Kilometer in ihren Reihen. Mit seinem Lauf sicherte sich Schräder auch die Seniorenwertung M 30.