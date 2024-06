Plus Walldorf

Schneller Sprint von Daniel Hehn: Talent der LG Sieg verbessert Bestleistung

Von René Weiss

Mit der fünftschnellsten Zeit in der Finalrunde über 110 Meter Hürde bei der süddeutschen Leichthetik-Meisterschaft in Walldorf hat U 18-Sprinter Daniel Hehn von der LG Sieg in der Kurpfalz einen guten Eindruck hinterlassen.