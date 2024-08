Plus Göteborg/Heupelzen

Schneller Senior in Schweden: Friedhelm Adorf eröffnet die WM mit seinem neunten Titel

Von René Weiss

i Medaillen, wohin das Auge reicht: Friedhelm Adorf stand bei Weltmeisterschaften schon 23 Mal auf dem Podium. Foto: Dietrich Rockenfeller

Natürlich haben sie die Leistungen bei der Europameisterschaft in Rom und bei den olympischen Spielen in Paris voller Interesse und Respekt verfolgt. Dass sie an diese Zeiten und Weiten längst nicht herankommen, wissen die Leichtathletiksenioren, aber in Sachen Erfahrung und absolvierter Wettkämpfe macht ihnen niemand etwas vor.