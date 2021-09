Leichtathlet Moritz Bohr von der TuS Kirn hat sich eine Woche nach seiner Vizemeisterschaft im Dreikampf in Konz nun auch den Rheinlandtitel im Vierkampf in der Altersklasse U14 gesichert. In Diez kam er mit guten 4,06 Metern im Weitsprung, einer persönlichen Bestleistung im 75-Meter-Lauf (11,33 Sekunden), 35 Metern im Ballwurf und 3:12,49 Minuten über 800 Meter auf insgesamt 1377 Zähler.