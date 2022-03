Rhein-Lahn

Rund um Herthasee: Nachmeldungen nicht möglich

Der für kommenden Sonntag anberaumte Crosslauf am Herthasee, bei dem auch wieder Kreismeister ermittelt werden, erfreut sich in diesem Jahr besonders großer Beliebtheit. Bis zum Meldeschluss am Dienstagabend hatten sich zur Freude der Organisatoren der ausrichtenden LG Lahn-Aar-Esterau stattliche 283 Freunde des Ausdauersports mit 295 Starts angemeldet.