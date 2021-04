Auf die Hallensaison hat Roger Gurski in diesem Jahr verzichtet. „Klar fehlen mir Wettkämpfe, aber wenn ich mich nicht richtig vorbereiten kann …“, sagt der Sprinter der LG Rhein-Wied. Ohne Bundeskaderstatus hatte Gurski im Winter coronabedingt keine Möglichkeit, in einer Halle zu trainieren. Im Sommer ist die deutsche Meisterschaft in Braunschweig Anfang Juni das erste Ziel des 200 Meter-Spezialisten im Jahr 2021.