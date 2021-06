Sophia Junk und Roger Gurski vertreten die Farben der LG Rhein-Wied an diesem Wochenende bei der Deutschen Leichtathletik-Meisterschaft in Braunschweig. Beide haben die gleiche Vorliebe, den Sprint, beide laufen am Samstag die 100 und am Sonntag die 200 Meter, beide legen ihren Fokus auf die halbe Stadionrunde.