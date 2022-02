Robert Gotto: Mit 65 Jahren auf Rekordjagd

Robert Gotto mutet seinen Schuhen Kilometer-Leistungen zu, wie andere nur von Autos kennen. 120 Kilometer hat der Landkerner seit Jahresbeginn Woche für Woche laufend zurückgelegt. Denn das große Ziel des Läufers des HSC Gamlen in seinem ersten Jahr in der Altersklasse M 65 (Geburtsjahrgänge 1953-57) sind die Deutschen Meisterschaften über 100 Kilometer am 9. April in Upstadt-Weiher bei Bruchsal in Baden-Württemberg. „Sollte ich bei der DM durchkommen, möchte ich gerne eine Zeit unter 9:30 Stunden laufen“, sagt Gotto.