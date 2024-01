Plus Ludwigshafen/Rhein-Lahn Rheinland-Pfalz-Meisterschaften: Aart Brünner glänzt als dreifacher Landesmeister – Nico Löffler holt Gold Am zweiten Tag der Rheinland-Pfalz-Meisterschaften waren die Leichtathleten der Altersklassen U 20 und U 16 gefordert, wobei der Rhein-Lahn-Kreis nur durch drei Athleten vertreten wurde. Aber diese sorgten für Furore. Von Klaus Föhrenbacher

Aart Brünner von der LG Lahn-Aar-Esterau wurde in der Altersklasse M 14 gleich dreifacher Landesmeister, dreimal mit persönlicher Bestleistung. Bereits in den Vorläufen des Sprints über 60 Meter legte Brünner in 7,80 Sekunden die schnellste Zeit aller Teilnehmer vor, und hatte auch im Endlauf die Nase vorne. Dabei lief er sogar ...