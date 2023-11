Plus Föhren Rheinlandmeisterschaft in Föhren: Emma May siegt für LLG Hunsrück in ihrer Altersklasse Nach den krankheitsbedingten Ausfällen von Lena Müller und Alice Petry und dem damit einhergehenden Ausfall der Frauenmannschaftswertung, war es an Emma May und Felix Müller gelegen, die Kastanien für die LLG Hunsrück bei der Premiere der Fünf-Kilometer-Rheinlandmeisterschaften im Industriepark Föhren aus dem Feuer zu holen.

Emma May (WU 18) ging genau ihre vorher ausgemachte Geschwindigkeit an. Mit der für den PST Trier startenden Judith Weber (WU 35) ging es auf den letzten Kilometer. Dabei wurde richtig Gas gegeben, was Emma May eine Zeit von 20:01 Minuten und den Altersklassensieg der weiblichen U 18 einbrachte. Für Mays Trainingspartner und LLG-Teamkollegen ...