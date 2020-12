Dortmund/Rhein-Lahn

Die mehr als zweistündige Fahrt im Morgengrauen gen Westfalen zum sogenannten „back on track“-Meeting in Dortmund merkte man Mia Pacak (W 13, LG Lahn-Aar-Esterau) deutlich in ihrem Weitsprung am frühen Morgen an ebenso wie die technischen Defizite, bedingt durch die Corona bedingte Trainingspause. So sprang Mia Pacak in ihrem ersten Freiluftwettkampf der Saison vom Brett 4,30 Meter weit und belegte damit im Stadion Rote Erde unter neun Starterinnen ihrer Altersklasse Platz fünf.