Altenahr

Während für die meisten Sportler derzeit nichts geht, geht es für Julien Jeandrée in diesen Tagen gerade wieder richtig los. Zumindest mit dem Training. Was allemal besser als nichts ist im Vergleich zu vielen anderen ambitionierten Sportlern in der Corona-Krise. „Das ist halt der Vorteil, wenn man keinen Mannschaftssport betreibt“, sagt er.