Hahnenbach

Die Steiner-Runde mit ihrem langen Anstieg hat es in sich. Da kommt der ein oder andere Starter ganz schön ins Schwitzen, spätestens, wenn es auf die zweite oder dritte Runde geht. Stefan Wurdel scheint die anspruchsvolle Passage nichts auszumachen, er ging beim 55. Eduard-Steiner-Crosslauf des TV Hahnenbach zweimal an den Start. Zum „Warmlaufen“ trat er über die 3,8 Kilometer an, die er in 14:26 Minuten mit deutlichem Vorsprung vor Jan Schwab (LG Idar-Oberstein/15:58 Minuten) und Nicholas Fetzer (VfL Algenrodt/16:06) gewann.